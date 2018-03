Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Il Comune di Sanremo informa che l’edizione 2018 del Corso Fiorito organizzata domenica 11 marzo verrà mandato in onda, sempre nello spazio di “Linea Verde”, domenica 25 marzo.

