Il Consiglio comunale di Sanremo è convocato in adunanza ordinaria, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – in corso Cavallotti 59, per lunedì 26 marzo, in prima convocazione con inizio dei lavori alle ore 19.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI ED ORDINI DEL GIORNO.

2) APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTI DEL 01.03.2018 DAL N. 9 AL N. 13.

3) SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI – SERVIZIO AMBIENTE. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PROP N. 19/2018

4) SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI – SERVIZIO AMBIENTE. APPROVAZIONE DELLA POLITICA AMBIENTALE RELATIVA AL SISTEMA DI GESTIONE DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE CONFORME ALLA NORMATIVA UNI EN ISO 14001 PROP N. 20/2018

5) SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE – SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 5/2011 – APPROVAZIONE REQUISITI SOGGETTIVI DELLE PERSONE FISICHE, CRITERI DI SELEZIONE E MODALITÀ PER L’ASSEGNAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA LOCAZIONE ALLOGGI A CANONE MODERATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PER IL SOCIAL HOUSING. PARZIALE MODIFICA REQUISITO SOGGETTIVO ECONOMICO PROP. N. 13/2018

6) SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI-SERVIZIO TRIBUTI. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2018 PROP N. 21/2018

7) SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI – SERVIZIO VIABILITÀ E SOTTOSUOLO. MOZIONE ART.18 DEL REG. CONSIGLIO COMUNALE, CONSIGLIERE ARRIGONI PAOLA, AD OGGETTO: “GUARD RAIL SALVA MOTOCICLISTI” PROP N.17/2018