La Sanremese comunica che, in data odierna, il mister Massimo Costantino ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore della prima squadra.

Costantino rilascerà le proprie dichiarazioni e porterà il proprio saluto ai media in una conferenza stampa convocata per questo pomeriggio alle 15.30 nella sala stampa del “Comunale”.