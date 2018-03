CAMPIONATO REGIONALE SERIE C

18^ Giornata (5^ di ritorno) 17/03/18

Albaro Levante – Maurina Strescino Imperia 3-0 (25/18-25/21-25/20)

Brutta sconfitta per la Maurina Strescino Imperia nella 18a giornata nella gara con l’Albaro Levante.

La formazione genovese ancora in lotta per garantirsi i necessari punti per una tranquilla salvezza, sfruttando al meglio il fondamentale del servizio ha costantemente messo in difficoltà la ricezione delle bianco – azzurre che non sono riuscite a sviluppare il proprio gioco d’attacco.

L’assenza per motivi di studio del capitano Sciolè ha sicuramente modificato i consolidati meccanismi di ricezione delle imperiesi, ma non deve sminuire la brillante prova della squadra di casa.

Sabato prossimo, nella 19^ giornata alle ore 21 al palazzetto dello sport di Imperia il calendario metterà di fronte nel più classico dei derby le “Maurine” alle sanremesi delle Grafiche Amadeo.