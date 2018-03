Domenica al PalaRoia di Ventimiglia pronto riscatto della formazione under 15 maschile dell’ABC Bordighera nel quarto concentramento del campionato regionale ligure che vede ora la società bordigotta ad un punto dalla Pallamano Ventimiglia, capoclassifica del torneo, grazie alle tre vittorie conseguite nel concentramento.

Campionato che ora vede le tre squadre ponentine dell’ABC Bordighera, della Pallamano Ventimiglia e della Riviera Imperia contendersi la vittoria finale nel campionato.

Bella prestazione dei ragazzi di Maria Grazia Germano soprattutto nel match-clou del concentramento che vedeva i biancorossi confrontarsi con gli imperiesi della Riviera , partita avvincente e ben giocata da entrambe le formazioni con vittoria finale a favore dei bordigotti che hanno saputo mantenere alto il ritmo della gara riuscendo quindi a far proprio il match.

Altra nota positiva il completo recupero di Topala Lucas dopo il brutto infortunio in un’azione di gioco ad inizio stagione

Negli altri due incontri largo spazio anche per gli under 13 presenti nelle file della squadra, alcuni al loro esordio in una gara ufficiale.

I risultati delle partite dell’ABC Bordighera nel 4° concentramento di domenica 18 marzo a Ventimiglia:

ABC Bordighera – Riviera Imperia H. 17 – 8

ABC Bordighera – Ginnastica Spezia 28 – 9

ABC Bordighera – S Camillo Imperia 30 – 9

Formazione dell’ABC Bordighera:

Barbuscia Oliver J. , Loqmane Samir , Pecoraro Thimoty , Pallanca Emanuele , Pillon Andrea , Zunino Alessio , Nardelli Jannis, Nardelli Niclas, Porcu Andrea, Topala Lucas Fabian, Piva Andrea, Sinagra Davide.

Coach: Maria Grazia Germano