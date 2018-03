Latte (frazione di Ventimiglia). Incidente questa sera intorno alle 20.30 in galleria Poggio sulla statale Aurelia a ponente della città di confine dove due auto si sono scontrate con il risultato che potete vedere



Fortunatamente i due conducenti non hanno riportato ferite gravi tanto che sono stati giudicati in codice verde dal personale sanitario accorso sul posto assieme ai Vigili del Fuoco di Ventimiglia.

I due conducenti sono stati portati in ospedale per gli accertamenti dello stato psicofisico previsti dalla legge.