Sabato scorso si è svolto a Torino il “Judo Turin Cup 2018”, gara di judo molto prestigiosa che, tra l’ altro, consente di accumulare punti per raggiungere l’ obiettivo della cintura nera per agonismo.

Per il Judo Club Sakura Arma di Taggia ha gareggiato Alessio Bollo, classe senior fino a 90 kg, che ha condotto una gara veramente superlativa, riuscendo a giungere fino al secondo scalino del podio. Alessio Bollo ha gestito la sua gara da atleta maturo, con una notevole esperienza, vincendo ben tre incontri e perdendo solamente in finale.

Grande il compiacimento dei Tecnici, che continuano a lavorare alacremente per far sì che gli allenamenti siano sempre al massimo, in modo che gli atleti possano competere al meglio nelle loro gare.