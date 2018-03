Sarà Imperia l’ultima tappa italiana della goletta Oloferne, ovvero il “Museo navigante” in viaggio dal 9 gennaio per promuovere i musei del mare e della marineria italiani, che ha attraccato questa mattina di fronte al Museo Navale.

Il progetto è promosso dal Galata – Mu.MA di Genova, dal Museo della marineria di Cesenatico, dall’Associazione Musei Marittimi del Mediterraneo e dall’associazione spezzina la Nave di Carta, sotto il patrocinio del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, in collaborazione con Marina Militare e Guardia Costiera.

L’ imbarcazione del 1944 accoglierà a bordo alcune classi delle scuole di Imperia che parteciperanno ai laboratori di marineria e di biologia marina.

L’equipaggio, composto anche da 8 ragazzi dell’Istituto Nautico N. Sauro della Spezia, parteciperà alla cerimonia di consegna delle Medaglie di Lunga Navigazione in Capitaneria.

Il 22 marzo la goletta si sposterà per l’incontro con il Consorzio Porto peschereccio di Oneglia, mentre l’ultima tappa imperiese della goletta sarà l’info point, dove Giuseppe Scola, veterano dei pescatori, costruirà le ultime maglie della grande rete iniziata dai pescatori dell’Adriatico e conclusa dai pescatori di Imperia.