Giovedì 22 marzo alle 20.45 presso la Sala Convegni della Biblioteca Civica “L. Lagorio” di Imperia Raffaele Guariniello presenterà “La giustizia non è un sogno. Perché ho creduto e credo nella dignità di tutti”.

Conduce il giornalista Marco Preve. Interviene Fulvio Fellegara, segretario provinciale della CGIL

Raffaele Guariniello è stato libero docente di Procedura penale all’Università di Torino e magistrato di Cassazione; dal 1992 ha esercitato le funzioni di procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Torino. Alla fine del dicembre 2015 ha lasciato la magistratura dopo 48 anni di servizio.

L’incontro sarà un’importante occasione per ripercorrere la lunga e complessa vita professionale del magistrato, che ha scritto pagine storiche della giustizia del lavoro, occupandosi spesso di questioni “scomode”. Ad esempio: le schedature di dipendenti, sindacalisti e politici effettuate dalla Fiat negli anni ’70; l’amianto della Sia – Società italiana amianto di Grugliasco e dell’Eternit; il processo ThyssenKrupp per la morte di sette operai, bruciati vivi il 6 dicembre 2007, con un’indagine e una condanna senza precedenti nel campo della sicurezza sul lavoro.

Le sue inchieste hanno segnato la storia del nostro Paese e in alcuni casi hanno portato al varo di importantissime nuove leggi dello Stato.

Venerdì 23 Marzo il magistrato incontrerà alcune classi del Liceo Scientifico “G.P.Vieusseux” e dell’IPSIA “G.Marconi” di Imperia

L’evento è organizzato dall’associazione culturale ApertaMente Imperia nel piano delle attività programmate per l’anno 2018 (“Incontri ravvicinati per un’etica del terzo millennio”), con il supporto del CE.S.P.IM e il patrocinio del Comune di Imperia,

INGRESSO LIBERO