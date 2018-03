L’Assessorato al Commercio del Comune di Imperia, rappresentato dall’Architetto Maria Teresa Parodi, informa che dal 30 marzo al 2 aprile torna in città lo Street Food targato “Street Gang”.

Dopo il successo riscosso lo scorso anno, la seconda edizione sarà dedicata alle cucine su ruote, api, furgoncini, roulotte e ‘500, con specialità nazionali ed internazionali che popoleranno lo scenario di piazza Parasio.

L’evento sarà costellato di manifestazioni parallele, legate soprattutto a momenti di musica live a partire da venerdì sera con i Ginsonix, revival 60/70/80, mentre sabato è in programma il djset di Roger Rama per un mix di musica elettronica e ambientale dal sapore cinematica. Domenica la serata sarà accompagnata da musica folk.

La manifestazione, studiata per venire incontro alle esigenze dei partecipanti, prevede inoltre un un servizio di animazione per bambini.