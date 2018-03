Continuano gli impegni del settore giovanile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia. Nel fine settimana le varie categorie sono scese in campo conquistando dei buoni risultati.

E’ stata recuperata la partita dei Pulcini 2009 tra Camporosso e il Don Bosco Vallecrosia Intemelia. “Pur giocando malissimo fuori casa stavamo vincendo il derby per 3 a 1, solo grazie alle individualità dei giocatori – commenta l’allenatore Angelo Aletto – Visto le potenzialità dei bambini ho la pretesa di vincere con il bel gioco”. Invece sabato al Torneo di Imperia dei Pulcini 2009 Primo Anno il Don Bosco Vallecrosia ha vinto contro il Dolceacqua. “In loco alle proprie mura il Vallecrosia Calcio ha vinto 2 a 1 contro il Dolceacqua Calcio – dice l’allenatore Angelo Aletto – Ottime le trame di gioco, complimenti ai protagonisti”. Domenica i Pulcini 2009, invece, hanno affrontato l’Imperia perdendo 3 a 0. “Bambini dell’Imperia forti fisicamente, bravi tecnicamente e selezionati. Sia il mister che i bambini devono trarre beneficio dalla sconfitta per migliorare” – afferma l’allenatore Angelo Aletto.

Nel Campionato sottoleva 2008 la partita tra Virtus Sanremo a Don Bosco Vallecrosia Intemelia è finita 0-0 0-0 1-4. “Buona partita ma non esaltante, continua l’inserimento dei bambini del campionato 2008 di leva” – dice Marco Anzalone.

I 2007 hanno giocato contro l’Argentina. “Dominata tutta la partita cercando sempre di giocare la palla. Praticamente abbiamo giocato sempre nella loro metà campo. Hanno giocato ben due bimbi del 2008, Magnani e Scandi, e due del 2007, Coppola e Davigo. Pareggio nel primo tempo 1 pari con svarione difensivo e distrazione del nostro super portiere, poi 0/1 il secondo tempo e il terzo 0/1. Molto bravo il loro portiere e migliore dei nostri Salvaterra. Bravi a tutti” – dice l’allenatore Luca Soncin.

Gli esordienti 2006/2007 hanno affrontato i ragazzi della Riviera dei Fiori, che è finita 0-0, 0-1, 1-2. “Schierata in campo una squadra composta quasi interamente da 2007 contro avversari più grandi. I nostri ragazzi hanno tenuto bene quasi tutta la partita con determinazione mancando per imprecisioni anche alcune occasioni da gol. Poi nel finale, stanchezza e superiorità fisica della squadra avversaria hanno avuto la meglio” – sostiene l’allenatore Andrea Basile.

La partita tra il Don Bosco Vallecrosia, categoria 2005, Intemelia e la Virtus Sanremo è finita 0-0 1-0 0-0. “I nostri bambini sono riusciti a spuntarla su una formazione di bambini bravi – afferma l’allenatore Luca Giordano – Continua così il lavoro per portare i nostri a migliorare sotto l’aspetto tecnico tattico ed ad arrivare al torneo dell’Academy pronti per fare una bella figura”. “Complimenti anche ai tre 2006 che si sono uniti al nostro gruppo e al nostro portiere Alessio Pardini che per necessità ha dovuto giocare fuori dai pali lottando in mezzo al campo con i compagni” – dichiara l’allenatore Ivan Busacca.

I ragazzi del 2010 del Don Bosco Vallecrosia Intemelia hanno giocato contro il Dolceacqua. “Abbiamo vinto il primo tempo 2-1, il secondo si è concluso 3-0, mentre abbiamo pareggiato il terzo 2-2” dice l’allenatore Stefano Colli.