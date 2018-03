“È stata davvero una sorpresa di cui sono molto contenta”. Così Rossella Boeri commenta il Premio “I custodi del territorio” che le sarà consegnato questo pomeriggio al Teatro del Casinò di Sanremo, nell’ambito della rassegna “A tavola fra cultura e storia” dei Martedì Letterari. Il riconoscimento è stato attribuito per l’attività dell’Agriturismo L’Adagio a Badalucco.

“Questo significa che il lavoro per il rilancio del territorio stia funzionando – commenta – Non mi riferisco solo all’impegno mio e di Franco, ma di tutti coloro, come ad esempio il Consorzio, che collaborano per il bene della Valle Argentina. Il nostro è un territorio che deve essere custodito – prosegue Rossella Boeri – ma è anche necessario, con passione e ricerca, guardare sempre avanti e creare nuove idee per uno sviluppo locale. Quando i turisti vengono nel nostro territorio, sono immersi in una comunità di cui si sentono parte integrante. Questo è proprio quello che ricercano come valore aggiunto”.

Soddisfazione, per il riconoscimento attribuito a Rossella Boeri, è stata espressa dalla Confartigianato di Imperia, da sempre sostenitrice di tutte le iniziative di sviluppo che pongano al centro il territorio, la sua cultura e la sua tradizione.

Il Premio “I Custodi del Territorio” è un riconoscimento promosso dall’Associazione Ristoranti della Tavolozza che viene riconosciuto a chi si è infatti distinto per la qualità dell’accoglienza e la promozione e difesa delle tradizioni locali.