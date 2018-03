Ieri sera alle 22 la squadra 1A del coComan prProvincia vVV di Savona è intervenuta sull’imbocco autostradale Savona direzione Genova per un incendio di camion, le operazioni di spegnimento sono durate circa 3 ore. Il mezzo trasportava bottiglie di acqua. Sul posto è intervenuta anche l’autobotte 1R proveniente sempre dalla Centrale dei Vigili del Fuoco di Savona. Per parecchie ore l’autostrada in quella direzione è rimasta chiusa fino poi alla rimozione del mezzo. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale.