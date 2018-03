Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Arma di Taggia impegnati nello svolgimento di servizio di pattuglia finalizzato alla prevenzione dei reati di natura predatoria, hanno tratto in arresto K.U., nigeriano classe 83, residente a Genova, con precedenti di polizia. I Carabinieri stavano disimpegnando il servizio nei pressi del parco commerciale in regione Doneghe, ritenuto luogo sensibile al fenomeno della microcriminalità predatoria, quando hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto nel parcheggio del Carrefour. I militari hanno immediatamente fermato il soggetto conducendolo in caserma dove, a seguito di accertamenti svolti con la Banca dati in uso alle Forze di Polizia, è risultato essere colpito da un ordine di carcerazione del Tribunale di Genova poiche’ ritenuto responsabile del reato di lesioni personali gravi nei confronti di un connazionale. L’arrestato è stato quindi tradotto presso la Casa Circondariale di Imperia dove dovrà espiare la pena residua di anni sei e mesi quattro di reclusione.