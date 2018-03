Vallecrosia| Si accende la campagna elettorale di Vallecrosia. Questa mattina il candidato Sindaco Armando Biasi ha presentato il suo simbolo (nel Video i dettagli)

Marcato stretto dal suo avversario Fabio Perri,i due gazebo sono affiancati sul solettone nord in pieno centro.

Armando Biasi vuole Vallecrosia città della Famiglia, lavorando a registrare il marchi “Città della Famiglia” del Turismo, sono pronti pacchetti di offerte turistiche per invitare le persone a soggiornare a Vallecrosia.

(nel video i dettagli)

Un programma Partecipato quello che Armando Biasi presenterà prossimamente quando sarà chiusa la lista elettorale che, come afferma il candidato sindaco sarà composta da persone che in questi mesi si sono formate dal punto di vista teorico sulle vicende amministrative ma che non hanno avuto incarichi in precedenza.