Ventimiglia| La giunta comunale ha approvato il progetto preliminare per la sistemazione e riqualificazione del verde pubblico sul Lungo Roia Girolamo Rossi dove negli anni passati il Punteruolo Rosso ha causato moria nelle palme che erano piantate lungo la via

