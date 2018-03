Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Ventimiglia| Lutto per la scomparsa di Carmelo Zoccali molto conosciuto nella città di confine e nella frazione di Bevera dove Mercoledì 21 alle 10.30 sarà celebrato il funerale nella chiesa parrocchiale di San Giovanni.