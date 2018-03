Domenica 25 marzo a Seborga nell’Area Sportiva si terrà il 1° Festival Cinofilo, evento aperto a tutti i cani di Razza e Meticci; la macchina organizzativa sta procedendo buono il numero dei partecipanti nelle pre-iscrizioni, oggi sono stati nominati i giudici del 1° Festival Cinofilo per le diverse categorie:

Alessio Stramesi gruppo 1 – 5 – 9

– cani da Pastore e Bovari (esclusi Bovari Svizzeri)

– cani tipo Spitz e tipo Primitivo

– cani da Compagnia

Antonella Orso gruppo 6 – 7 – 8

– segugi e cani per pista di sangue

– cani da ferma

– cani da riporto, cani da cerca e cani da acqua

Danilo Valenti gruppo 2 – 3

– cani tipo Pinscher e Schnauzer-Molossoidi e cani Bovari Svizzeri

– Terrier (esclusi Jack Russell e Fox Terrier)

Martina Giulia Biancheri gruppo 4 – 10

– Bassotti P/C, P/D, P/L

– Levrieri

Sabrina Germani gruppo 3

– Jack Russell Terrier e Fox Terrier

“Sarà un intrattenimento per grandi e piccini – dice Martina Biancheri, dello staff organizzatore – in passerella vedremo cani di razza e meticci. L’evento cinofilo con riconoscimenti JCAC – CAC è una buona occasione per mettere alla prova il vostro cane”.

A tutti i partecipanti, grazie alla collaborazione con le aziende, verranno consegnati una gamma di prodotti Schesir alimenti naturali al 100%, le crocchette della linea per cani e gatti Stuzzy NO GRAIN e i prodotti della SanPietroLab Vet.

Per le pre-iscrizioni e le informazioni Martina 334 8793078 – oppure mail turismoseborga@gmail.com.

Si potrà iscrivere il proprio cane anche la domenica 25 marzo dalle ore 09.00 alle ore 10.00.

A contorno della manifestazione verrà allestita anche un area di street food.