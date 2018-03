La Gradinata Nord Sanremo non molla!!! Stiamo organizzando un pullman da 56 posti per la trasferta di domenica a Savona. Partenza alle ore 13:00 davanti allo Stadio Comunale. Prezzo del pullman € 15,00, biglietto partita € 10,00. Chi fosse interessato può rivolgersi come al solito al Museo della Sanremese presso lo Stadio Comunale tutti i giorni dalle 17:15 alle 19:15. Se non la ami quando perde non amarla quando vince. Sempre e solo forza SANRE!!

Gradinata Nord Sanremo