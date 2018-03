Sabato sera una imponente frana ha isolato Suseneo Inferiore, sopra Sanremo. Un muro di protezione della strada ha ceduto e una notevole quantità di ghiaia, pietre e fango si è accumulata sulla strada che porta alla frazione.

Per fortuna quando è scesa la frana non stava transitando nessuno. Le 28 abitazioni della zona sono rimaste isolate per tutta la notte e per quasi tutta la giornata di ieri, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”

La strada per Suseneo Inferiore non è ancora stata riaperta al traffico. Le persone possono solo transitare a piedi e solo in determinati momenti.