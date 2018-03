Voltrese-Ospedaletti 0-0

Ospedaletti – Voltrese, una partita ma anche una lotta senza esclusione di colpi. Gli Orange entrano in campo con una formazione che vede partire dall’inizio Lamberti, in qualità di capitano, e il ritorno, insieme sul campo, dei fratelli Sturaro.

Risultato finale fermo sullo 0 a 0, tabellino che non dispiace alla squadra ospite di mister Biffi (sostituito in panchina ancora da Eneide causa squalifica del primo allenatore). Match difficile, molto duro, contro una Voltrese che, a dispetto della classifica, ha dimostrato grande grinta e voglia di vincere.

Si è visto un primo tempo con qualche difficoltà che ha costretto gli Orange a stringere i denti e tener duro. Nel secondo la formazione capitanata da bomber Lamberti ha rilanciato l’azione, rendendosi pericolosa in più occasioni.

Purtroppo due decisioni arbitrali, ancora una volta, condizioneranno l’andamento della gara. Finisce in 10 contro 9, quell’uno di differenza che equivale ai punti in classifica rimediati al termine della gara da entrambe le squadre.

La rosa di partenza: Cedeno, Fraticelli, Negro, Feliciello, De Mare, Cariello, Scaburri, Orlando, Lamberti, Miceli, Calabrese.

A disposizione dal tecnico Eneide: Farsoni, Biffi, Gambacorta, Sturaro F., Sturaro P., Alasia, Espinal.

Sostituzioni: il numero 6 Cariello da il cambio ad Alasia,, Sturaro P. entra al posto di Scaburri al 14° st, Negro lascia il campo a Sturaro F. al 19esimo

Ammoniti nel primo tempo Miceli e De Mare, nel secondo Orlando, Fraticelli, Sturaro F. e nuovamente Fraticelli

Espulsioni: Sturaro Fabio e Damiano Fraticelli

Gli avversari, guidati dal mister Giuseppe Aloe, hanno schierato: Ivaldi, Alloisio, Limonta, Iacopino, Virzì, Ferrari, Velati, Angius, Balestrino, Pinzaru Andrei, Nourredine Ahmed.

A disposizione: Ragusi, Siri, Sanfilippo, D’ascoli, Piccardo, Mboge, Benlinenga.

Sostituzioni: Sanfilippo entra in sostituzione di Ferrari, Mboge cambia per Alloisio.

Doppia ammonizione per i padroni di casa.

Fuori il numero 15 D’Ascoli

Direttore di gara: Gianluca Sanguinetti – Assistente 1 Aldo Pietraforte – Assistente 2 Lorenzo Lombardo