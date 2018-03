Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

A Imperia in occasione del centesimo anniversario della nascita del Comandante Partigiano Felice Cascione, medaglia d’oro al Valore Militare, il Gruppo Teatrale l’Attrito presenta lo spettacolo “Quelli di San Leonardo”, di e con Renato Donati. Lo spettacolo si terrà nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 marzo alle ore 21.15 e domenica 25 alle ore 17.30. Info 329 49 555 13

