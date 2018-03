La Giunta Comunale di Imperia ha adottato la delibera relativa alla modifica dell’articolo 24 del Regolamento TOSAP, tassa per l’occupazione del suolo pubblico, con riferimento alle esenzioni previste.

La modifica, che verrà proposta in Consiglio Comunale, si prefigge di chiarire ulteriormente la normativa in oggetto, che prevede già in origine una esenzione generica per gli accessi carrabili destinati ai portatori di handicap.

L’obiettivo della modifica è specificare nel dettaglio, tramite una espressa revisione del regolamento comunale, che l’esenzione venga applicata anche all’occupazione di scivoli, rampe e/o pedane a carattere temporaneo o fisso, finalizzate al superamento degli ostacoli edilizi per l’accesso a locali pubblici.

Il Consigliere Fiorenzo Marino, in qualità di Presidente della ex commissione PEBA (oggi commissione permanente VI), commenta: “un’altra iniziativa concreta che si aggiunge alle tante altre realizzate da questa Amministrazione per eliminare gli ostacoli edilizi in città. E’ stato chiesto dalla Consulta Provinciale Handicap, molto attiva ed attenta al problema e la risposta è stata immediata e positiva. Sono soddisfatto perché in questi ultimi anni siamo riusciti a mettere in moto una nuova attività amministrativa che nessuno potrà fermare ma solo migliorare”.