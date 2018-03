Imperia 4 Pietra Ligure 3

Formazioni

Imperia

1 Todde 2 Ravoncoli 3 Pinna 4 Corio 5 Pollero 6 Risso 7 Sanci 8 Giglio 9 Daddi 10 Ymeri 11 Castagna

a disp. 12 Miraglia 13 Ambrosini 14 Franco 15 Calzia 16 Vassallo L., 17 Chariq 18 Canu

Pietra Ligure

1 Alberico 2 Bottino 3 Puddu 6 Facello 7 Rovere 8 Danio 10 Zunino 11 Anselmo 13 Spadoni 14 Centino 16 Monteanni

a disp. 12 Tufano 4 Barone 5 Titi 9 Rossi 15 Delfino 17 Tarditi 18 Serra

Cronaca

Parte subito forte l’Imperia con Risso al 16′ che servito da Castagna di testa anticipa Alberico con una bellissima

mezza rovesciata che si insacca alle spalle dell’estremo difensore. Al 21′ azione in velocità per l’Imperia con Ravoncoli che dalla fascia destra fa partire un cross per Castagna che colpisce di testa ma non trova la porta. Al 23′ prima risposta del Pietra Ligure con Facello ma il suo tiro da fuori area di rigore finisce alto sopra la traversa. Al 26′ ancora il Pietra Ligure pericoloso con un’ottima ripartenza tre conto due che porta al tiro Zunino che però viene neutralizzato da Todde.

Al 31′ Pollero in proiezione offensiva ruba palla sulla fascia destra si porta al limite dell’area piccola ed esplode un destro che si insacca sul primo palo. Accorcia le distanze il Pietra Ligure al 45′ con Anselmo che sfrutta un rimpallo per insaccare a porta vuota.

Secondo tempo

Al 46′ Daddi ha la palla per chiudere la partita ma il suo tiro sul secondo palo a giro non trova la porta per pochissimo. Al 25′ pareggia i conti ancora Anselmo dopo un cross dalla trequarti, il bomber del Pietra Ligure di testa insacca alle spalle di Todde. Al 74′ è Giglio a riportare in vantaggio i nerazzurri con un tiro dal limite dell’area con una deviazione di Puddu che spiazza il portiere. Al 80′ grande intervento di Todde che neutralizza Zunino da solo davanti all’area di rigore.

Al 83′ ancora Anselmo a portare il risultato sulla parità con un altro colpo di testa che si infila sul primo palo.

Al 94′ è Castagna a riportare il risultato in favore dell’Imperia su di un cross di Ymeri, zampata in mezzo all’area di rigore che chiude di fatto la partita.

Dichiarazioni di Paolo Risso

Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro un Pietra Ligure molto organizzato specialmente sulle ripartenze ma grazie alla nostra prestazione siamo riusciti a portare a casa tre punti molto importanti per la classifica. Sono contento per il mio gol e per la prestazione generale della squadra.