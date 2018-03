Oggi pomeriggio a Sanremo un grosso pino si è abbattuto su due auto in sosta nella zona di San Martino, in una traversa dell’Aurelia vicino a Villa Nobel. Nei giorni scorsi due pini marittimi erano caduti, in via Scarincio, in zona Borgo Marina, a Porto Maurizio.

In frazione Suseneo, a Sanremo, sono in corso gli interventi di rimozione della frana di un muro di 12 metri che ieri ha isolato 20 famiglie. Ora la strada è percorribile solo dai pedoni.