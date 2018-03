Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Lunedì 19 marzo alle 21 al Casinò Sanremo il Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare organizzerà una serata di solidarietà in collaborazione con il Serra International e i Lions Club Sanremo Host. Il ricavato della serata incentrato sullo spettacolo teatrale “La nina mala” sarà devoluto a favore del progetto di cooperazione socio sanitaria in Sierra Leone del dottor Roberto Ravera.

Il ricavato della serata incentrato sullo spettacolo teatrale "La nina mala" sarà devoluto a favore del progetto di cooperazione socio sanitaria in Sierra Leone del dottor Roberto Ravera