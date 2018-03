Un ragazzo di 21 anni, Giovanni Cherchi, è scomparso da fine febbraio e quando è stato sentito da sua mamma per l’ultima volta, si trovava a Nizza. Aveva lasciato l’Italia alla ricerca di un lavoro in albergo, raggiungendo prima Barcellona, quindi Nizza. Della scomparsa di Giovani si è occupata anche la trasmissione “Chi l’ha visto” di Rai Tre. Non è escluso che il ragazzo, di cui non si hanno notizie da ben 17 giorni, ora possa trovarsi nel vicino Ponente Ligure.

“Lui si chiama Giovanni Antonio, ma risponde al nome di Giovanni – scrive sua sorella Veronica Cherchi sulla propria pagina di Facebook – potrebbe essere in qualunque parte d’Italia o addirittura all’estero. È partito per Genova intorno al 15 gennaio e dal 28 febbraio ha il telefono spento. Quando è partito aveva dei jeans, scarpe grige e nere e un giubbotto nero. Ha con sé uno zaino grigio marca “Invicta”. È di Uri (Sassari) in Sardegna. Ha i capelli castani e gli occhi castano-verdi. È nato il 31 marzo del 1996. Aiutateci, facendo girare questo post e se qualcuno lo vede può contattarmi nel mio profilo Facebook o chiamate il 112″.