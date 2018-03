Sabato 17 marzo si è disputata l’ultima partita di andata del campionato Under 12 Fipav. Le ragazze della Mazzucchelli Sanremo Conad City hanno giocato con la Nuova San Camillo a Imperia. Era il match clou che avrebbe sancito la squadra al vertice del girone al termine della prima fase.

Dopo un inizio un po’ in sordina, anche per la buona prova delle avversarie, le Mazzu hanno ingranato la marcia ed hanno conquistato il secondo set per 25 a 17. Sul punteggio di un set pari, si è andati al terzo set dove entrambe le squadre hanno dato il massimo ed hanno giocato punto su punto con chiusura del match a favore della NSC con il punteggio di 25 a 23.

Brave tutte le ragazze che ci hanno creduto fino alla fine. E’ stata veramente una bella partita.

La squadra Mazzu Conad City mantiene la seconda posizione del suo girone ad un solo punto di distacco dalla prima in classifica e si prepara al meglio per affrontare il girono di ritorno.

La squadra è formata da Martina, Alice, Elisa, Selvaggia, Marta, Alyssa, Selvaggia, Anna, Vittoria, Eleonora, Sara, Sonia. Allenatori: prof.ri Fulvio Spada e Anelio Vinai. Dirigente e Smart Coach Giorgio Lanteri.

Arbitro associato: Fabio Martini. Segnapunti: Claudia Remotti e Martina Chenet.

Anche le piccole del Progetto Mazzucard hanno giocato a Villa Citera con Pallavolo Albenga. Il risultato è stato un 3/0 netto in favore delle ingaune e al termine della prima fase chiudono la classifica come fanalino di coda.

Obiettivo per le giovani non è il risultato, ma crescere con la pallavolo e fare esperienza.

La squadra è formata da: Francesco, Martina, Matilde, Letizia, Sofia, Giorgia, Cecilia, Linda, Giulia, Elisabetta, Vittoria, Clara, Carola, Lorenzo, Iris, Emma. Allenatore: prof. Daniela Bordoli. Dirigente e Smart Coach Gianluca Suppa.

Arbitri associati: Marco Visconti e Claudio Ghirardi. Segnapunti: Mara Tokic e Nadia Lanteri.