Ieri sera al Pala Biancheri di via Diaz a Bordighera la seniores maschile dell’ABC Bordighera dopo una prestazione brillante, che ha messo a dura prova e per tutta la partita la squadra dell’AS Cannes/Mandelieu leader incontrastato del campionato, cede negli ultimi minuti della gara chiudendo con un penalizzante ed eccessivo 38 a 28 a favore dei transalpini, risultato che assolutamente non rispecchia i valori visti in campo.

I ragazzi di Gigi Giribaldi sono scesi in campo senza alcun timore referenziale contro i forti ed esperti avversari, mettendoli subito in difficoltà portandosi in vantaggio, per quasi tutto il primo tempo con gli avversari, che grazie alla molta sfortuna in fase di attacco dei bordigotti che hanno colpito ben 5 pali, hanno riagguantato a metà gara il pareggio, pur andando nuovamente sotto nella ripresa.

La ripresa ha visto i bordigotti disputare ancora un buon incontro, meno brillante della prima parte di gara, trovandosi ancora in vantaggio ma con gli avversari che hanno approfittato proprio negli ultimi 5 minuti dell’incontro del calo fisico dei biancorossi che non sono più riusciti a contrastarli cedendo così con un passivo eccessivo.

Per il coach bordigotto Gigi Giribaldi, comunque, parole di elogio per i propri ragazzi per come si sono comportati in gara vedendo nuovamente in campo, per lunghi tratti di gioco, la bella formazione che lo scorso anno aveva divertito e disputato un ottimo campionato italiano di serie B meritandosi la promozione in serie A.2 nazionale.

Questo il tabellino della gara:

5^ giornata del Championnats départementaux “06 des Alpes Maritimes” – PERM+ 16 seniores maschile – 2^ fase poule pre-eccellenza

Bordighera – Palazzetto E. Biancheri ore 19,30 sabato 17 marzo 2018

ABC Bordighera – AS Cannes/Mandelieu 28 – 38 (P.T. 16 -16)

Formazione dell’ABC Bordighera

Cigna Rodolfo (12 reti), Martinoli Massimo (3 reti), Benizzotto Gianluca, Roggeri Leonardo (3 reti), Luccisano Alessio (2 reti), Volpi Francesco, Loqmane Fadh (1 rete), Bertolassi Christian (2 reti), Botnaru Stalislav (2 reti), Lupi Andrea (3 reti), Sasso Andrea (portiere)

Coach: Gigi Giribaldi

Prossimo incontro: 6^ giornata 2^ Fase Pre-eccellenza PETM, 24 marzo 18

Bordighera al Pala Biancheri ore 19,30

ABC Bordighera-ASBTP Nice