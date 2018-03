Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

I due negozi sono chiusi a Camporosso da sabato i dipendenti sono a casa come i colleghi di Pontedassio. Le motivazioni delle chiusure vanno ricercate nella crisi del gruppo che è proprietario dei due negozi il Dps Groupe

La domanda se la fanno i clienti ma sopratutto i 25 (14 a Camporosso 9 a Pontedassio )dipendenti dei negozii di articoli elettronici che hanno timore per il proprio posto di lavoro.