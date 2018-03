La Polizia, così come disposto dal Questore della provincia di Imperia Cesare Capocasa, continua ad esercitare una costante attività di controllo del territorio, che vede coinvolte tutte le articolazioni della Polizia di Stato, finalizzata a garantire la vivibilità della comunità e aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini.

In particolare gli operatori dell’UPGSP hanno effettuato, nella giornata di ieri, dei servizi mirati al contrasto della criminalità diffusa avvalendosi, per l’occasione, del supporto delle Unità Cinofile appositamente aggregate dalla Questura di Genova.

Sul fronte della sicurezza stradale, un 46enne di Ventimiglia è stato trovato alla guida della propria auto nonostante gli fosse stata ritirata la patente. Dato che era stato già sorpreso più volte alla guida senza il prescritto titolo abilitativo, gli operatori di polizia hanno provveduto a sequestrare amministrativamente il veicolo da lui condotto.

Intensificata l’attività della Divisione Anticrimine che ha notificato 4 fogli di via dal territorio imperiese.

In particolare i provvedimenti, a firma del Questore, hanno avuto come destinatari una ragazza rumena del 1990 che importunava i passanti chiedendo insistentemente l’elemosina nei pressi di un supermercato del centro città; un uomo rumeno del 1979 con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, senza fissa dimora e disoccupato; un genovese, classe 68, tratto in arresto pochi giorni addietro per furto in abitazione e la sua complice, una donna originaria di Salerno nata nel 1966.

I quattro sono stati ritenuti, a vario titolo, costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e pertanto sono stati allontanati dal territorio imperiese con il conseguente divieto di farvi ritorno per 3 anni.

Due giovani imperiesi, classe ’97, sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana e pertanto segnalati alla locale Prefettura.

La Divisione Polizia Amministrativa ha ispezionati svariate sale video lottery per verificare che le aree adibite a gioco siano provviste di idonea cartellonistica riportante il divieto, per i minori di anni 18, di accedervi e giocare, problematica anche segnalata dai genitori preoccupati che i propri figli possano liberamente accedere a tali aree; inoltre, laddove le VLT siano installate all’interno di esercizi commerciali (es. bar o tabaccherie) i controlli sono diretti a verificare che tali postazioni di gioco siano opportunamente separate dal resto del locale, così come previsto dalla vigente normativa.

Sul versante delle truffe on line, La Polizia di Stato ha denunciato 2 soggetti per truffe da annuncio a danno di acquirenti allettati dalla possibilità di ottenere l’oggetto desiderato a un prezzo molto conveniente. Tuttavia, in entrambi i casi, le vittime, dopo aver effettuato il pagamento, non hanno mai ricevuto la merce e pertanto si sono recate presso gli Uffici di polizia ove, a seguito delle dovute indagini, gli autori delle truffe sono stati individuati e denunciati.

Anche il fronte dell’immigrazione irregolare è come sempre oggetto di attenzione.

Infatti la Polizia di Frontiera ha denunciato un extracomunitario, classe 88, proveniente dalla Costa D’Avorio, colto nell’atto di lasciare il territorio nazionale a bordo di un bus di linea.

Sottoposto a controllo dagli operatori di polizia presso la barriera autostradale di Ventimiglia, l’extracomunitario esibiva agli agenti un permesso di soggiorno apparentemente rilasciato dalla Questura di Frosinone e un titolo di viaggio.

Insospettiti dalla genuinità dei documenti i poliziotti accompagnavano il soggetto presso gli Uffici di Polizia e ivi riscontravano, tramite sofisticati macchinari, che i documenti erano tutti contraffatti.

Pertanto il soggetto è stato denunciato per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e per la violazione delle norme sull’immigrazione regolare ed è stata avviata la conseguente procedura per la sua espulsione.

Anche altri 3 soggetti, tutti irregolari, sono stati espulsi dal territorio nazionale a opera dell’Ufficio Immigrazione.