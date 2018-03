Domenica 18 marzo si svolgeranno le elezioni del Presidente della Federazione Russa. Anche i cittadini russi residenti all’estero come quelli che si trovano fuori patria per i vari motivi (di lavoro, turismo ecc.) possono usufruire del loro diritto costituzionale – partecipare alle elezioni.

Presso la sede del Consolato Generale della Federazione Russa a Genova in via Ghirardelli Pescetto, 16 dalle 08.00 alle 20.00 sarà aperto un seggio elettorale. I residenti di Sanremo e La Spezia avranno la possibilità

di partecipare alla votazione anticipata oggi, sabato 17 marzo, che si svolgerà dalle 12 alle 17 a Sanremo, in corso Imperatrice 2 e alla Spezia, in via Del Popolo 8.

Per votare occorre essere maggiorenni (18 anni compiuti) e presentare il documento valido che conferma la cittadinanza russa.