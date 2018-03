Conto alla rovescia per il big-match di domani contro il Ponsacco. In settimana la Sanremese ha chiamato a raccolta i tifosi per la “Giornata biancoazzurra”, una festa per sostenere i matuziani in una delle gare più affascinanti dell’intera stagione.

Proprio per la grande occasione la società ha in serbo una sorpresa per tutti coloro che domenica saranno al “Comunale” per sostenere la squadra, dalla tribuna alla gradinata.

Per la gara di domani Massimo Costantino potrà contare su tutti gli effettivi a sua disposizione.

Il Ponsacco al momento si trova al primo posto in classifica con un punto di vantaggio sulla Sanremese. Nell’ultima loro uscita prima della sosta i toscani hanno vinto 2-0 tra le mura amiche contro la Lavagnese.

La società ricorda i prezzi dei biglietti per la partita di domani (fischio d’inizio alle 15) contro il Ponsacco:

– tribuna centrale 20€ (15€ ridotto)

– tribuna laterale 15€ (12€ ridotto)

– gradinata nord 10€ (8€ ridotto)

– settore ospiti 10€ prezzo unico

La Sanremese ricorda che, come annunciato all’avvio della campagna abbonamenti, la ‘Giornata biancoazzurra’ non è compresa nell’abbonamento 2017-2018.

Si invitano i tifosi a presentarsi allo stadio con anticipo sul fischio d’inizio per evitare code e rallentamenti al botteghino.