Dodici anni dopo Filippo Pozzato, un ciclista italiano ha vinto la Milano-Sanremo. Era dal 2006 che un nostro connazionale non vinceva nella città dei fiori. Vincenzo Nibali ha trionfato sul traguardo di via Roma a Sanremo dopo essere riuscito a fuggire nel tratto di falsopiano del Poggio.

Il corridore siciliano ha vinto in solitaria nella 109ª edizione della Milano-Sanremo.

È il primo successo in carriera di Nibali nella Classicissima. Il campione siciliano ha anche vinto un Tour de France, 2 Giri d’Italia, una Vuelta Espana e due Giri di Lombardia.