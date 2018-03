Sprint finale prima della pausa pasquale per le categorie esordienti, pulcini e primi calci dell’Imperia Calcio che scenderanno in campo nei vari incontri di campionato del fine settimana contro: Ospedaletti, Camporosso e Dianese Golfo per la categoria esordienti; Unione Sanremo, Taggia, Dianese Golfo e Don Bosco Vallecrosia per la categoria pulcini. La leva esordienti 2005 a 11 della coppia Dalocchio-Casella incontrerà, a domicilio, gli orange del Ospedaletti sabato 17 alle ore 18 mentre la squadra esordienti 2006 a 9 di mister Buonomo affronterà i cugini del Golfo Dianese; sempre sabato 17 alle ore 15 al campo Salvo, l’altra squadra esordienti a 9 guidata dal mister Monterosso giocherà al Salvo alle ore 16.30 contro il Camporosso. Nella categoria Pulcini leva 2007 la squadra allenata da Mariano Vacca giocherà sabato 17 alle ore 10 in trasferta contro l’Unione Sanremo, mentre il gruppo di Fulvio Palazzeschi incrocerà i tacchetti domenica 18 alle ore 10 contro i pari età della Taggese. La squadra di mister Ghigliazza giocherà il suo incontro casalingo contro la Dianese Golfo domenica 18 alle ore 10. La leva Pulcini 2008 di Armando Iapicchino osserverà il suo turno di riposo. I Pulcini 2009 del duo Meda – Giannatasio saranno impegnati sul campo Salvo domenica 18 alle ore 10.00 contro i biancorossi del Vallecrosia. Infine la squadra dei mister DePierro – Cavarero, giocherà in trasferta contro l’Onegliese sabato 17 alle ore 09.30. Ancora una volta ci auguriamo che in tutte queste partite sia assicurato il divertimento dei bambini protagonisti accompagnato dalla partecipazione e dal calore delle famiglie a bordo campo.