Il segretario ligure della Lega Nord Edoardo Rixi dopo che ieri l’ex ministro Claudio Scajola ha confermato di volersi candidare a sindaco di Imperia ha dichiarato: “Non ci interessa una coalizione unita, ma creare una alternativa seria a Claudio Scajola. Appoggeremo qualsiasi candidato sindaco che rispecchi il nostro programma a livello nazionale. Non vogliamo ritorni al passato. Inizia il periodo delle ostilità. Siamo pronti a sostenere un candidato civico”.

