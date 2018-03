Proseguono le iniziative della Association Martini Humanitaire volte a sostenere la scolarizzazione dei bambini di Mme Marie fondatrice dell’orfanotrofio Orphelinat Kiridiya de Matoto pour des actions Humanitaires, a Conakry, in Repubblica di Guinea.

Insieme ad amici e volontari di Ceriana, l’Association Martini Humanitaire organizza sabato 24 marzo una cena di beneficenza Paella & Sangria per raccogliere fondi da destinare a questo scopo.

La cena, aperta a tutti, si svolgerà a Ceriana nei locali del Sottopiazza.

Il menu prevede: Affettati misti (Jamon e chorrizo, prosciutto crudo e salame spagnolo), Paella Valenciana (carne e pesce), Torta di Santiago, Sangria, Vino rosso, Vino bianco, Acqua naturale.

Prezzo fisso tutto compreso: 25 euro per persona.

Prenotazioni c/o Daniele Martini: +39 335 676 99 19.