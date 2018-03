Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Ventimiglia| Sono molte le segnalazioni di bambini che dopo aver mangiato a mensa durante l’orario scolastico mercoledì scorso avrebbero manifestato sintomi simili a quelli delle intossicazioni alimentari. Secondo alcune indiscrezioni in particolare la carme servita nelle scuole di Latte e altre frazioni presentava cattivo odore a dichiararlo maestre e alunni. Verifiche in corso