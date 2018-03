Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Dopo la sfida tra Italia e Svizzera nel 2009 la Coppa Davis di tennis tornerà in Liguria tra tre settimane. Fabio Fognini e compagni dal 6 all’8 aprile a Genova al circolo Valletta Cambiaso sfideranno la Francia, detentrice della Coppa Davis. Il sorteggio degli incontri si terrà il 5 aprile a Palazzo San Giorgio. Lo Stadio Beppe Croce sarà portato a una capienza di 4.500 posti. Genova dal 21 al 22 aprile ospiterà anche il play-off promozione al World Group della Fed Cup tra le nazionali femminili di tennis di Italia e Belgio.

