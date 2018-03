Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Per la giornata di domenica 18 marzo sarà inoltre attivo, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, il servizio di bus navetta gratuito, con partenza dalla stazione ferroviaria di Taggia e arrivo nel centro cittadino.

Il Comune di Taggia ha reso noto che in occasione dei Festeggiamenti di San Benedetto Revelli, nella giornata di Sabato 17 marzo 2018 dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e di Domenica 18 marzo 2018, sempre dalle ore 08:00 alle ore 20:00, il parcheggio Quarté sarà gratuito.