Domenica 18 marzo l’assessore regionale Marco Scajola parteciperà ad alcuni appuntamenti in provincia di Imperia.

Alle 10.30 sarà a Porto Maurizio, nella Parrocchia dei Padri Giuseppini alla Fondura, per la celebrazione della Santa Messa in onore di San Giuseppe.

Successivamente si recherà a Taggia al Corteo Storico in occasione della 38° edizione dei festeggiamenti in onore di San Benedetto Revelli. L’evento è sostenuto e patrocinato da Regione Liguria.