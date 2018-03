il Comune di Sanremo per il secondo anno di fila garantisce una piccola riduzione della Tassa sui rifiuti. Operazione resa possibile anche dai tanti che hanno continuato a ignorare le regole della raccolta differenziata. L’introito delle multe permette al Comune di coprire i costi del mini-sconto ai 39 mila utenti. E’ prevista una riduzione della tassa del 2,98%. Una famiglia che nel 2017 ha pagato 300 euro di Tari, quest’anno ne dovrà sborsare quasi 9 in meno, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.