Era stata annunciata con il lancio della campagna abbonamenti e domenica contro il Ponsacco al “Comunale” si celebrerà la “Giornata Biancoazzurra”. Una chiamata a raccolta, una festa per il colori della Sanremese in un big match che sta infiammando i cuori degli appassionati in un frenetico conto alla rovescia verso le 15 di domenica.

Per l’occasione speciale la Sanremese ha in serbo una sorpresa per tutti coloro che domenica saranno sugli spalti del “Comunale” a sostenerla, dalle tribune alla gradinata. Un omaggio all’amore per i colori biancoazzurri che i tifosi riceveranno al loro ingresso allo stadio.

Il prezzo dei biglietti per Sanremese – Ponsacco sarà:

tribuna centrale 20€ (15€ ridotto)

tribuna laterale 15€ (12€ ridotto)

gradinata nord 10€ (8€ ridotto)

settore ospiti 10€ prezzo unico

La Sanremese ricorda che, come annunciato all’avvio della campagna abbonamenti, la ‘giornata biancoazzurra’ non è compresa nell’abbonamento 2017-2018.