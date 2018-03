La Fipap organizza, come ogni anno, la tradizionale cerimonia di presentazione dei campionati di Serie A Trofeo Araldica e Serie B 2018 nel Palazzo mostre e congressi “Giacomo Morra” di Alba, in piazza Medford 3: l’appuntamento è per venerdì 23 marzo, alle 20.30.

Una scelta fortemente voluta dal Consiglio federale, presieduto da Enrico Costa, per sottolineare la centralità di Alba nel mondo della pallapugno.

Queste le squadre che sfileranno sul palcoscenico albese per presentarsi ad autorità, giornalisti, fotografi e videomaker, il quali potranno immortalare gli atleti con la nuova divisa societaria e i relativi sponsor.

SERIE A – TROFEO ARALDICA

958 SANTERO SANTO STEFANO BELBO: Davide Barroero, Nenad Milosiev, Stefano Boffa, Marco Cocino, Luca Battaglino. Dt: Mauro Barroero.

TEALDO SCOTTA ALTA LANGA: Davide Dutto, Davide Arnaudo, Davide Iberto, Daniele Panuello, Mattia Dalocchio. Dt: Gianni Costa.

BIOECOSHOP BUBBIO: Andrea Pettavino, Davide Amoretti, Franco Rosso, Luca Mangolini, Gian Dan Durcas. Dt: Giulio Ghigliazza.

TORRONALBA CANALESE: Bruno Campagno, Marco Battaglino, Fabio Marchisio, Davide Cavagnero. Dt: Ernesto Sacco.

ARALDICA CASTAGNOLE LANZE: Massimo Vacchetto, Mattia Semeria, Fabio Piva Francone, Francesco Rivetti, Roberto Novaro. Dt: Gianni Rigo.

EGEA NOCCIOLE MARCHISIO CORTEMILIA: Enrico Parussa, Oscar Giribaldi, Edoardo Gili, Marco Parussa, Enrico Monchiero. Dt: Giovanni Voletti.

IMPERIESE: Daniel Giordano, Roberto Corino, Simone Giordano, Mariano Papone, Alessio Cane. Dt: Claudio Balestra.

ACQUA S.BERNARDO MERLESE: Massimo Marcarino, Alessandro Re, Lorenzo Ascheri, Luca Lingua. Dt: Corrado Agnese.

ARALDICA PRO SPIGNO: Paolo Vacchetto, Michele Giampaolo, Lorenzo Bolla, Emanuele Prandi, Matteo Pola. Dt: Alberto Bellanti.

ACQUA S.BERNARDO UBI BANCA CUNEO: Federico Raviola, Paolo Danna, Enrico Rinaldi, Gabriele Re. Dt: Giuliano Bellanti.

SERIE B

ALFIERI MONTALBERA ALBESE: Cristian Gatto, Paolo Voglino, Roberto Drago, Fulvio Cavallotto. Dt: Domenico Raimondo.

SALUMIFICIO BENESE: Paolo Sanino, Andrea Mandrile, Gianluca Busca, Stefano Demarchi. Dt: Ivan Dutto.

CREDITO COOPERATIVO CARAGLIO: Enrico Panero, Luca Bruno, Roberto Tomatis, Andrea Fea. Dt: Roberto Romanisio.

SRT PROGETTI CEVA: Omar Balocco, Nicholas Bacino, Massimo Balocco, Alessandro Bo. Dt: Giorgio Poggio.

VINI CAPETTA DON DAGNINO: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt: Diego Ghigliazza.

BOGLIANO SURRAUTO MONTICELLESE: Fabio Gatti, Flavio Dotta, Stefano Arossa, Sandro Nada, Daniele Carlidi. Dt: Giancarlo Grasso e Sergio Corino.

MORANDO NEIVESE: Marco Fenoglio, Loris Riella, Andrea Giraudo, Matteo Marenco. Dt: Ercole Fontanone.

BCC PIANFEI PRO PASCHESE: Matteo Levratto, Fabio Rosso, Gabriele Boetti, Alessandro Sappa, Roberto Aimo, Nicolò Longo. Dt: Arrigo Rosso.

ACQUA S.BERNARDO SAN BIAGIO: Gilberto Torino, Simone Re, Danilo Mattiauda, Andrea Aimo, Enrico Priale. Dt: Diego Fazzone.

SPEB: Marco Magnaldi, Manuel Brignone, Andrea Dalmasso, Mattia Dho, Marco Rinaudo. Dt: Mario Musso.

ARGI ARREDAMENTI TAGGESE: Ivan Orizio, Stefano Asdente, Jacopo Cane, Gianluca Bonavia, Davide Giuffra. Dt: Raffaele Lazzarino.

VIRTUS LANGHE: Nicholas Burdizzo, Davide Devalle, Gabriele Chiarla, Luca Ferrino, Luca Taricco. Dt: Mauro Raviola e Luca Taricco.

L’INIZIO DELLA STAGIONE AGONISTICA

L’inizio ufficiale dell’attività agonistica è prevista nel fine settimana di Pasqua, tra il 31 marzo e il 2 aprile, con la prima giornata dei campionati di Serie A Trofeo Araldica e Serie B.

Novità della stagione 2018 sarà la Supercoppa, che non si giocherà prima dell’inizio del campionato, ma lunedì 11 giugno, alle 21, nello sferisterio “Remo Gianuzzi” di Castagnole delle Lanze e che vedrà affrontarsi i campioni d’Italia dell’Araldica Castagnole Lanze e la Torronalba Canalese.

Serie A Trofeo Araldica – Prima giornata

Sabato 31 marzo ore 15

a Canale: Torronalba Canalese-Araldica Pro Spigno

a Cuneo: Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-Acqua S.Bernardo Merlese

a Monastero Bormida: Bioecoshop Bubbio-958 Santero Santo Stefano Belbo

Domenica 1 aprile ore 15.30

a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Egea Nocciole Marchisio Cortemilia

Lunedì 2 aprile ore 15

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Imperiese

Serie B – Prima giornata

Sabato 31 marzo ore 15

a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Bogliano Surrauto Monticellese

a Ceva: Srt Progetti Ceva-Vini Capetta Don Dagnino

a Caraglio: Credito Cooperativo Caraglio-Morando Neivese

a Dogliani: Virtus Langhe-Salumificio Benese

Domenica 1 aprile ore 15.30

ad Alba: Alfieri Montalbera Albese-Acqua S.Bernardo San Biagio

Lunedì 2 aprile ore 15

a Taggia: ArGi Arredamenti Taggese-Speb