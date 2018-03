Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Un’insegnante rimprovera una alunna che frequente la quarta elementare e il giorno dopo viene aggredita e malmenata da tre mamme nel parcheggio che si trova nei pressi della scuola. E’ accaduto in Costa Azzurra, a Grasse, cittadina nelle colline a nord di Cannes. Nella scuola Saint-Jacques una maestra, poco dopo la fine delle lezioni, è stata presa da parte da tre mamme dato che è stata ritenuta “colpevole” di aver fatto una banale reprimenda alla figlia di una delle tre. Le forze dell’ordine transalpine hanno aperto un’indagine su un agguato preparato a tavolino.