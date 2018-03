A Imperia, accolto da 900 sostenitori, l’ex ministro Claudio Scajola, 70 anni, ha dato il via alla sua candidatura a sindaco di Imperia, accompagnato dalle note di “Born to run” di Bruce Springsteen. “Con Claudio per Imperia” è il nome della lista. I suoi sostenitori hanno indossato magliette con la scritta “Claudio sindaco”. Il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e il segretario della Lega Edoardo Rixi sono contrari alla candidatura di Scajola. “”Ma Toti lo dice a quale titolo? Ha una responsabilità nella scelta delle candidature? La mia è una candidatura per tutti e contro nessuno. Metterò le ultime energie della mia vita per rilanciare questo territorio” ha detto Claudio Scajola.