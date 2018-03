Gratificazioni in casa nerazzurra per i risultati ottenuti nel fine settimana appena trascorso. I giovani dell’Imperia Calcio si sono rivelati all’altezza delle aspettative. Nella categoria Esordienti 2005 i ragazzi del mister Dalocchio hanno vinto contro la quotata squadra del Don Bosco Valle Intemelia, gara che ha messo in evidenza le ottime qualità dei giovani neroazzurri, seguita da un’altra bella vittoria per gli esordienti 2006 dei mister Buonomo contro i 2007 dell’ospedaletti: i ragazzi si sono dimostrati superiori in tutti i tre i tempi; stessa sorte per i 2006 del mister Monterosso il quale ieri era indisponibile per influenza. La squadra affidata al mister Buonomo, coadiuvata dai sempre presenti Massimo Sasso, Riccardo Rosa e da Paolo Gandolfi ottimi collaboratori per la leva 2006, hanno avuto la meglio con un ottima prestazione contro i giallo blu della Riviera dei fiori. Anche Pulcini 2007 del mister Palazzeschi sono usciti vincenti dal sintetico di Pian di Poma contro la squadra 2008 dell’Unione Sanremo. Venerdì 9 marzo i Piccoli amici del duo Cavarero – De Pierro hanno impattato in un buon pareggio, nell’anticipo di campionato, sui coetanei del Golfodianese Rinviate causa mal tempo le altre partite in programma sabato e domenica.