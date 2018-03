Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Bordighera| Giornata di Festa per il Tricolore alle scuole di Via Pelloux. Presenti i bambini delle scuole elementari. Ad organizzare la giornata i due Lions Club di Bordighera il Bordighera Caponero Host e il Bordighera Otto Luoghi. Presente il Sindaco Giacomo Pallanca che ha portato il saluto della città. Ad accompagnare la giornata musicalmente la banda di Vallebona.