Da qualche giorno a Diano Marina, Lucia Comai, talentuosa artista imperiese ha fatto ingresso in un lussuoso hotel lasciando il suo segno con un dipinto-scultura di 3 metri per 1.60.

La sua imponente opera dal titolo Neptune Project è nata prendendo spunto dal Dio del mare Poseidone, che secondo

la mitologia greca abitava sui fondali marini e spesso rappresentato con un tridente nella mano destra come simbolo di comando.

Lucia Comai, pittrice di Imperia ha al suo attivo diverse esposizioni sul territorio ligure e non solo, attualmente infatti una sua tela è esposta a New York per tutto il mese di marzo. Ultimamente anche la fashionissima Milano l’ha vista protagonista in veste di designer con una linea di t shirt tutta sua ispirata al buddismo.

Dunque, un’artista da tenere d’occhio. Andate a sbirciare il suo profilo

Instagram e ne resterete piacevolmente colpiti. L’opera Neptune Project la potete ammirare tutti i giorni nella splendida cornice del Grand Hotel Diana Majestic di Diano Marina.