Il Bordighera Sant’Ampelio calcio domenica 18 Marzo dalle 12 in poi al campo in Arziglia andrà in onda la trasmissione televisiva “Quelli che il calcio”. “I protagonisti saranno ovviamente i ragazzi del settore giovanile dai più piccoli ai più grandicelli” comunicano Valter Francesconi (responsabile settore giovanile) e Roberta Pastorino (dirigente).